Erzincan'da 'Her Camiye Bir Kitaplık' Projesi Başlatıldı

Erzincan'da 'Her Camiye Bir Kitaplık' Projesi Başlatıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun öncülüğünde başlatılan 'Her Camiye Bir Kitaplık' projesi, cami çay ocaklarını kültür merkezine dönüştürüyor. Vatandaşlar, çaylarını yudumlarken kitap okuma imkanına kavuşarak vakitlerini değerlendiriyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun öncülüğünde başlatılan 'Her Camiye Bir Kitaplık' projesiyle camilerdeki çay ocakları kültür yuvasına dönüştü. Proje kapsamında vatandaşlar, camilerde çaylarını yudumlarken kitap okuma imkanı da buluyor.

Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde İl Kültür Müdürlüğü tarafından kurulan kitaplık, cemaatin ilgi odağı haline geldi. Vali Aydoğdu'nun talimatıyla oluşturulan kitaplıkta her yaş grubuna hitap eden onlarca kitap yer alıyor. Namaz vakitlerini beklerken çaylarını içen vatandaşlar, aynı zamanda kitap okuyarak vakitlerini değerlendiriyor.

Çay ocağını işleten 76 yaşındaki Serdar Yılmaz, "Valimizin talimatları doğrultusunda çay ocağımıza bir kitaplık kuruldu. Burada her yaşa uygun kitaplar var. Cemaatimiz namaz vakitlerinden önce gelip hem çaylarını içiyor, hem sohbet ediyor hem de kitaplarını okuyor" dedi.

86 yaşındaki Vahit Başgöze ise çay ocağına her gün uğradığını belirterek, "Kötü bir alışkanlığımız yok, bir çayımız var. Onu da gelip burada içiyoruz. Gençlere de seslenmek istiyorum; gelsinler, hem çaylarını içsinler hem de bir kitap okusunlar" diye konuştu.

Emekli olduğunu söyleyen 60 yaşındaki Vedat Sönmez de, "Evden camiye, camiden eve gidiyoruz. Çay ocağına erken geliyorum, bir kitap alıp okuyorum. Herkese hitap eden eserler var. Burada çay var, kitap var, muhabbet var" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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