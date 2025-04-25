Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bu kez deprem Kütahya'yı vurdu
Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor

Yunan sismologdan İstanbul depremi sonrası endişe yaratan uyarı
600 bin kamu işçisinin maaşlarına yüzde 50 zam teklif edildi

Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

Belediyenin skandal direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

Erzincan'da Hafızlık Belge Takdim Töreni Düzenlendi

Erzincan'da Hafızlık Belge Takdim Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 23 öğrenci için Müftülük Konferans Salonu'nda bir belge takdim programı gerçekleştirildi. İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, hafızlık sürecinin zorluklarına ve ailelerin desteklerine değindi.

Erzincan genelindeki Kur'an kurslarında eğitim gören 23 kız ve erkek öğrenci için Müftülük Konferans Salonu'nda "Hafızlık Belge Takdim Programı" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci katılımcılara hitap etti. Konuşmasında hafızlık sürecinin sabır, azim ve fedakarlık gerektiren kutsal bir yolculuk olduğunu vurgulayan Demirci, öğrencilere ve emeği geçen ailelerine teşekkür etti.

Demirci, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek büyük bir emek ve özveri ister. Bu süreci başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı ve desteklerini esirgemeyen ailelerini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Programın sonunda hafızlık belgeleri öğrencilere aileleri eşliğinde takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, katılımcılar bu anlamlı günde bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.