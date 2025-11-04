Haberler

Erzincan'da Bedelli Er Ant İçme Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mehmetçiklerin yemini sırasında duygusal anlara tanık oldu. Vali Aydoğdu, bu yeminle birlikte Türk ordusunun tarihine ve değerlerine atıfta bulunarak, genç askerleri onurlu bir vazifeye adım attıklarını ifade etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen Bedelli Er Ant İçme Töreni'ne katılarak Mehmetçiklerin yemin coşkusuna ortak oldu.

Erzincan'da gerçekleştirilen törende, Mehmetçikler Türk bayrağı ve silahları üzerine ellerini koyarak vatan hizmetine adım attı. Yemin töreninde duygulu anlar yaşandı.

Mehmetçiklerin yemin etmesinin ardından konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, törenin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Bugün; Türk'ün binlerce yıldır hiç sönmeyen bir ocağında, 'ordu-millet' olmanın en berrak haline, bir kez daha Erzincan semalarından yükselen bir yemine şahitlik ediyoruz. Bugün, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yemin eden her Mehmetçiğin alnında Mete Han'ın izini, Bilge Kağan'ın sözünü, Alparslan'ın duasını, Fatih'in kararlılığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini görüyoruz."

Vali Aydoğdu konuşmasının devamında Mehmetçiklere seslenerek, bugün edilen yeminin; Malazgirt'te Alparslan'ın, Çanakkale'de Mustafa Kemal'in, 15 Temmuz gecesi sokaklarda yürüyen milletin yemininin devamı olduğunu vurguladı.

"Sizler; Türkiye Yüzyılı'nın da taşıyıcısı, koruyucusu, onurlu neferlerisiniz. Kendi tankını, uçağını, gemisini, İHA'sını yapan bir Türkiye'nin askerleri olarak, dünyanın mazlumlarına umut, zalimlerine korku salan bir orduya mensupsunuz." dedi.

Vali Aydoğdu konuşmasının sonunda, askerleri en iyi şekilde yetiştiren başta 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş olmak üzere tüm komutanlara ve asker ailelerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Mehmetçiklerimizle gurur duyuyor, Rabbimden adımlarınıza kuvvet, ömrünüze bereket diliyorum. Kıymetli komutanlarımız; gençlerimizi disiplinle, sevgiyle ve vatan bilinciyle müzeyyen kıldığınız için teşekkür ediyorum. ve en derin teşekkür, dualarıyla bu törenin görünmeyen kahramanları olan siz kıymetli annelere, babalara."

Tören, askerlerimizin aileleriyle kavuşmasıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
