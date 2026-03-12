Erzincan basını İletişim Başkanlığı'nın iftar programında buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında kentte görev yapan basın mensupları bir araya geldi.

Programa; Erzincan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ile Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Kadir Özger ile çok sayıda yerel ve ulusal basın temsilcisi katıldı.

İftarın ardından konuşan Bölge Müdürü Akkaya, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhuna dikkat çekerek, basının demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Akkaya, yerel ve ulusal basınla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demirbaş ise gazetecilik mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, yerel basının güçlenmesi adına İletişim Bölge Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Program, iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının mesleki konular üzerine gerçekleştirdiği sohbet ve fikir alışverişiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı