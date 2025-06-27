Erzincan'da Asırlık Lavaş Ekmeği, Kültürel Miras Olarak Sofralarda

Erzincan'da Asırlık Lavaş Ekmeği, Kültürel Miras Olarak Sofralarda
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UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen Erzincan lavaşı, 55 derecelik sıcaklığında pişirilerek geleneksel lezzetini koruyor. Usta ellerde hazırlanan lavaş, Anadolu sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Erzincan'da asırlık lavaş ekmeği kendine has özellikleriyle ilk günkü lezzetini kaybetmeden 55 derecelik sıcak bir ortamda pişirilerek sofralardaki yerini korumaya devam ediyor.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen lavaş, Erzincan'da usta ellerde pişirilerek sofralardaki yerini alıyor. Pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen lavaş ekmeği Anadolu sofralarındaki yerini koruyor.

Türk kültüründe geniş yer tutan lavaş ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor.

Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun (tandır) içinde pişirilen ekmek hazırlanırken birçok evreden de geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, uzun müddet de saklanabilme özelliğini taşıyor.

'Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor'

Lavaş ustaları "Gece saat 2-3 gibi kalkıp geliyoruz, hamuru yoğuruyoruz sonrasında ise 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonrasında ise pişirme işine başlıyoruz. Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor" ifadelerini kullandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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