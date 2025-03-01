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Erzincan'da Afet Farkındalık Standı Kuruldu

Erzincan'da Afet Farkındalık Standı Kuruldu
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AFAD Erzincan İl Müdürlüğü, 1-7 Mart deprem haftası kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda 'Afet Farkındalık' standı açarak, vatandaşlara depremlere karşı bilgi verdi ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Erzincan İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart deprem haftası nedeni ile "Afet Farkındalık" standı kuruldu.

Erzincan Dörtyol Cumhuriyet Meydan'ında kurulan stant ile vatandaşlara Erzincan Afet İl Müdürlüğü ve 3. Ordu Komutanlığına bağlı kurtarma ekiplerine ait araç ve malzemelerin sergisi yapıldı.

İl AFAD Müdürlüğü personelleri tarafından vatandaşlara depremlere karşı alınması gereken konular ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca açılan stantta vatandaşlara afet ve acil durumlara yönelik temel afet bilinci ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

1-7 Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken yapılan bilgilendirmelerden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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