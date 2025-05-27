Erzincan'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni Yapıldı

Erzincan'da faaliyet gösteren İbrahim Duman 4-6 Yaş Kur'an Kursu, yıl sonu mezuniyet töreni gerçekleştiilrdi.

Programa, Erzincan Vali Yardımcıları Ömer Özbay ve Yusuf İzci, İl Müftü Vekili Medet Şahin, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, kurs öğreticileri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Minik öğrenciler, Kur'an tilaveti, dualar ve ilahiler eşliğinde hazırladıkları gösterileri sahneledi. Çocukların performansları, konuklardan büyük beğeni topladı.

Törende konuşan İl Müftü Vekili Medet Şahin, "Kur'an-ı Kerim'i sevdirerek öğretmek için emek veren tüm hocalarımıza ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu yaşta Kur'an'la tanışan çocuklarımızın, gelecekte hem dini hem ahlaki anlamda örnek bireyler olacaklarına inanıyoruz" dedi.

Vali Yardımcıları Ömer Özbay ve Yusuf İzci de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek kursun başarıyla yürütülmesini sağlayan tüm ekibi tebrik etti.

Program, öğrencilere mezuniyet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle devam etti. Tören, toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN