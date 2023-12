Erzincan'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Erzincan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Programa, Erzincan Valisi Hama Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, çeşitli STK'lar, öğrenciler ve özel ihtiyaçlı bireyler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu asıl engelin aslında insanın kendi kendine çizdiği duvarlar olduğunu belirterek, "Bugün, hayatımızın her saniyesinde yaşama ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir durum için burada bir aradayız. Engel dediğimizde herkesin aklına genel olarak vücudunun veya beyninin belli fonksiyonlarını kullanamamak geliyor ne yazık ki. Ama asıl engelin aslında insanın kendi kendine çizdiği duvarlar olduğunu unutuyoruz. Bu duvarlar insanı tüm yaşanabilir ihtimallerden ve hayatlardan alıkoymak için inşa edilmiş duvarlardır. Kimse farkında olmadan bu duvarları uzun uzadıya örmeye devam ediyor. Sanki bu duvarlar ne kadar sağlam ve yüksek olursa, insan da kendini o kadar güvende tutabilecekmiş gibi davranıyor. 'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi' Yani, alınan sağlıklı bir nefesin tüm devletlere bedel olduğunu söyler bize. Ama biz bazen sonsuza kadar sağlıklı nefes alacakmış gibi yaşarız o ördüğümüz duvarların ardında. Duvar örmeye devam ederiz. Aslında bir pencere yapabilsek ve o pencereden bakabilsek hayata, o zaman anlarız hepimizin aslında hayatın her saniyesinde bir engelli adayı olduğumuzu. İnsanlar bir uvzu eksik birini gördüğünde ona bakarlar ve bazen üzülürler. O an üzülüyoruz ve sonra unutarak yolumuza devam ediyoruz. Geriye dönsek ve o kişinin başarmış olduğu savaşı görebilsek hangi başarıların altında imzası olduğunu idrak edebilsek acaba gerçek anlamda engelli biz miyiz? Yoksa onlar mı? Diye biraz terennüm etmemiz, tefekkür etmemiz gerekmiyor mu?

Çünkü tüm zorluklara rağmen bir saniye daha nefes alabilmek için hayata tutunmuş birine acaba üzülür mü? İnsan. O insanlar tüm dünyevi engelleri kalplerinde ki inancın altına gömmüş ve bizim her an korkarak duvarların arkasına sakladığımız engelleri severek aşkla aşmışlardır. Bizim korkarak ertelediğimiz şeyleri onlar mutlulukla göğüslemiş ve hayatın her alanından mutluluk duymayı bize öğretmişlerdir.

Bazen uçan kelebekten, bazen atan kalplerinden, bazen takabildikleri bir küpeden ve bazen de içebildikleri bir yudum sudan bizden daha çok lezzet alan bu insanları yürekten alkışlıyorum.

Bizlere; hayatımızda ki tüm ihtişamlara rağmen mutlu olamayan bizlere, şikayet eden bizlere, sürekli aslında mutluluğun bazen uçan bir kelebeğin kanadında olduğunu ve bunu görüp tutabilmek için de ruhumuzda ki gerçek engelleri aşabilmek olduğunu öğreten engelsiz kalpleri şükranla, sevgiyle, selamlıyorum" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki özel ihtiyaçlı bireyler tarafından sergilenen oratoryo gösterisi, tiyatro ve skeç gösterisi, müzikal gösteri, koro gösterisi, halk oyunları gösterisi ve yüzüncü yıl marşı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program sonunda yapılan plaket ve hediye takdiminin ardından Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve EBYÜ Rektör Yardımcısı Ali Ercan Ekinci, 'Empati Parkuru'nu ziyaret ederek, gözleri bağlı şekilde ve tekerlekli sandalye ile parkurda ilerlemeye çalıştılar. - ERZİNCAN