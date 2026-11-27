Erzin Kaymakamı Akpınar, Yeşiltepe'deki köy evlerini yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki köy evlerini ziyaret ederek inceledi. Depremin izlerinin silindiği ilçede çalışmalarda sona gelindi; Akpınar ziyarette yetkililerden bilgi aldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan köy evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Depremin izlerinin silindiği Erzin'de çalışmalarda sona gelindi. Kaymakam Akpınar, ziyaret kapsamında köy evlerinin mevcut durumunu yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akpınar, sahadaki durumu değerlendirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı