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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, YKS Sonuçlarının Açıklanması Dolayısıyla Açıklama Yaptı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Tercih yapacak öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencileri ERÜ'ye davet etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Tercih yapacak öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencileri ERÜ'ye davet etti.

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından bir açıklama yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, tercih yapacak aday öğrencilere başarılar diledi. Açıklamasında ERÜ'nün Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden birisi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "19 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ile 48 bin öğrencisi bulunan Üniversitemiz, sağlıktan mühendisliğe, sosyalden ziraata, mimarlıktan güzel sanatlara kadar etkin faaliyetler ve çalışmalar içerisinde bulunan bir üniversitedir" dedi.

ERÜ'nün yaşanılabilir yeşil bir kampüse sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, uluslararası GreenMetric değerlendirmesinde ERÜ'nün Türkiye'de 3'üncü, Dünyada ise 85'inci sırada olduğunu söyledi. Öğrencilerin her zaman araştırma süreçlerinde olmaları için desteklerde bulunduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde donanımlı laboratuvar imkanlarımız ile devam eden araştırma, geliştirme süreçlerimize bizler öğrencilerimizi her alanda araştırma süreçlerine dahil ediyoruz. Özellikle bünyemizdeki Teknoparkımızın ülkemizdeki teknoparklar arasında her zaman ilk beşte yer alması da bunun en önemli bir göstergesidir. Öğrencilerimiz Üniversitemizde sadece teorik bilgiler ile değil, pratik uygulamalar açısından da kendilerini geliştirmek için her türlü imkana sahiptirler."

ERÜ olarak açıklanan YKS sonuçları sonrası tercih yapacak öğrencilere rehberlik hizmeti de vereceklerini duyuran Rektör Prof. Dr. Altun, aday öğrencileri tercih yapmadan önce ERÜ'yü incelemelerini ve ilgilendikleri bölümleri yakından değerlendirmelerini tavsiye etti.

Kayseri'nin öğrenci dostu bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Altun, "Şehir olarak da Kayserimizin çok güzel bir lokasyonu var. Kayseri'nin Anadolu'nun tam merkezinde olması, özellikle çevresindeki turistik alanlarının ulaşabilir olması Kayserimizi bir öğrenci şehri olarak öne çıkarmaktadır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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