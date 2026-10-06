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ERÜ’nün Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformuna YÖK’ten ödül

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ERÜ’nün Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformuna YÖK’ten ödül
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız’ın yürütücülüğünde geliştirilen Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim" alanında ödüle layık görüldü.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız'ın yürütücülüğünde geliştirilen Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim" alanında ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız'a takdim edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl düzenlenen Üstün Başarı Ödülleri, 6 Ekim 2026 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katıldığı törende, Erciyes Üniversitesi "Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim" kategorisinde ödül aldı.

Ödüle değer görülen Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, üniversitenin farklı kaynaklarda bulunan araştırma verilerini bir araya getiriyor. Bu veriler, gelişmiş analitik yöntemler ve açık kaynak kodlu yazılımlarla analiz edilerek karar süreçlerinde kullanılabilir hale getiriliyor. Veri Ofisi bünyesinde başlatılan çalışmalar, Araştırma Dekanlığı'nın kurulmasıyla ivme kazandı. Bugün platform; Rektörlüğün stratejik karar alma süreçlerinde, Araştırma Dekanlığı birimlerinin çalışmalarında ve fakültelerin araştırma performansının izlenmesinde etkin biçimde kullanılıyor.

Platform daha önce uluslararası alanda da önemli bir başarı elde etmişti. THE Awards Asia'nın "Technological or Digital Innovation of the Year" kategorisinde 17 ülkeden 530'u aşkın başvuru arasından finale kalan sekiz projeden biri olmuş, bu kategoride Türkiye'den finale kalan tek proje olarak dikkat çekmişti.

Rektör Altun: "Araştırma üniversitesi kimliğimizin somut bir göstergesi"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Araştırma üniversitesi olarak hedeflerimize ulaşmanın yolu, kararlarımızı doğru veriye ve güçlü analize dayandırmaktan geçiyor. Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformumuz, üniversitemizin araştırma performansını izleyen ve stratejik planlamamıza yön veren önemli bir altyapı haline geldi. Daha önce uluslararası alanda finale kalan bu çalışmanın ülkemizin en üst düzeyinde ödüllendirilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ödülü takdim eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ediyorum. Proje yürütücümüz Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Gökmen Zararsız'ı ve emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum."

Prof. Dr. Zararsız: "Veriyi stratejiye, stratejiyi sonuca dönüştürüyoruz"

ERÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ise ödülün, araştırma yönetimine yönelik yaklaşımın bir karşılığı olduğunu vurguladı:

"Birkaç yıl önce Veri Ofisi'nin sorumluluğunu üstlendiğimde kendimize şu soruyu sorduk: Dünyanın büyük kurumları stratejik kararlarını veriye dayalı alıyorsa, üniversitelerde neden olmasın? Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun'un araştırma üniversitesi vizyonu ve desteğiyle bu soru, bugün üniversitemizin araştırma yönetiminin ayrılmaz bir parçasına dönüştü. İyi bir araştırma üniversitesi olmak yalnızca daha fazla yayın, proje ya da patent üretmek değildir. Asıl mesele, veriyi doğru okuyup güçlü ve gelişime açık alanları görebilmek, doğru hedefler koymak ve kaynakları doğru alanlara yönlendirmektir. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı, araştırma performansımızı ve ulusal ile uluslararası sıralamalardaki konumumuzu güçlendirecek şekilde üniversitemizin tüm birimlerine daha kapsamlı biçimde yaymayı hedefliyoruz. Bu çalışmalara güvenen ve önünü açan Rektörümüze ve katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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