Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor - Haberler

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Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor

Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, yıllardır çözülmemiş sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, yıllardır çözülmemiş sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Hasan Şafak ve mahalle sakinleri tarafından mahalle konağı önünde karşılanan Başkan V. Subaşı, mahalle sakinlerini dinledi, talep ve görüşlerini not aldı. Çocuklara şeker dağıtan ve hatıra fotoğrafları çektiren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı "Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldik. Gerek muhtarımız gerek mahalle sakinlerinden gelen istekleri aldık. En kısa sürede talep edilen konuları sonuçlandıracağız. Ertuğrulgazi Mahallesine renk katacak projeleri uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır çözülememiş sorunları çözüme kavuşturacağız"

Başkan V. Subaşı, hem Ertuğrulgazi Mahallesi hem diğer alanlarda yıllardır çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Başkan V. Subaşı "Mahalle sakinlerini dinlediğimizde aslında kimi talepler küçük olmasına rağmen çözülememiş. Bunları tek tek not aldık ve en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız" dedi.

Mahalle sakinleri de Başkan V. Subaşı'yı samimi ve içten bulduklarını belirterek, destekleri için teşekkür ettiklerini belirtti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Hasan Şafak Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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