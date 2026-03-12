İzmir'de öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

İzmir'in Balçova ilçesindeki Ertuğrulgazi İlkokulunda eğitim gören öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Etkinlik ile öğrencilerin işitme engelli bireylerle empati kurması amaçlandı.

Okul müdürü Mesut Yüksel öncülüğünde hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı için öğrencilere önceden işaret dili eğitimi verildi. Düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra etti. Program sayesinde öğrenciler, milli birlik ve beraberlik duygusunun yanı sıra kapsayıcı toplum anlayışını deneyimleme fırsatı buldu.

Hissederek öğrendiler

Amacın sadece marşın sözlerini öğrenmek olmadığını belirten okul müdürü Mesut Yüksel, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biridir. Biz de öğrencilerimizin bu değeri sadece ezberleyerek değil, hissederek öğrenmelerini istedik" dedi.

Farkındalık vurgusu

Özel bireylerin dünyasının anlaşılmasının önemine değinen Yüksel, "İşaret diliyle İstiklal Marşı okumak, hem milli değerlerimizi yaşatmak hem de özel bireylerin hayatına dair farkındalık oluşturmak açısından çok önemli oldu. Amacımız çocuklarımızın empati kurabilen, duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı