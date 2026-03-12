İzmir'de öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
İzmir'in Balçova ilçesindeki Ertuğrulgazi İlkokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak özel bireylere empati geliştirdi. Okul müdürü Mesut Yüksel, etkinliğin milli değerlerin öğretimi ve özel bireylerin dünyasına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.
İzmir'in Balçova ilçesindeki Ertuğrulgazi İlkokulunda eğitim gören öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Etkinlik ile öğrencilerin işitme engelli bireylerle empati kurması amaçlandı.
Okul müdürü Mesut Yüksel öncülüğünde hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı için öğrencilere önceden işaret dili eğitimi verildi. Düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra etti. Program sayesinde öğrenciler, milli birlik ve beraberlik duygusunun yanı sıra kapsayıcı toplum anlayışını deneyimleme fırsatı buldu.
Hissederek öğrendiler
Amacın sadece marşın sözlerini öğrenmek olmadığını belirten okul müdürü Mesut Yüksel, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biridir. Biz de öğrencilerimizin bu değeri sadece ezberleyerek değil, hissederek öğrenmelerini istedik" dedi.
Farkındalık vurgusu
Özel bireylerin dünyasının anlaşılmasının önemine değinen Yüksel, "İşaret diliyle İstiklal Marşı okumak, hem milli değerlerimizi yaşatmak hem de özel bireylerin hayatına dair farkındalık oluşturmak açısından çok önemli oldu. Amacımız çocuklarımızın empati kurabilen, duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR