Ertaş'ın heykeline yapılan saldırı sonrası büst yerinden kaldırıldı Kırşehir'in Kaman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli, belediye yetkilileri tarafından kaldırıldı. Kırşehir'in Kaman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli, belediye yetkilileri tarafından kaldırıldı. Kaman ilçesinde 'Abdallar mahallesi' olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesinde bulunan heykelin, verilen talimatla kaldırılmasına ilişkin açıklamaya yapan Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak saldırıyı kınadıkları ifade etti. Öte yandan yaşanan olayla ilgili emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş'ın büstü, ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan büst, Abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konulmuştu. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Necati Çolak Neşet Ertaş Kırşehir Kaman Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ertaş'ın heykeline yapılan saldırı sonrası büst yerinden kaldırıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.