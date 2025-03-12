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Ersin Vural, Bisikletle Dünya Turu ve Hatıralarını Kitaplaştırdı

Ersin Vural, Bisikletle Dünya Turu ve Hatıralarını Kitaplaştırdı
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Çalışma hayatını bırakarak bisikletiyle dünya turuna çıkan İzmirli gezgin Ersin Vural, seyahat ettiği ülkelerdeki deneyimlerini 'İpek Yolu: Bisiklet Günlükleri' adlı kitapta topladı. Vural, yaz aylarını bisikletle geçirip kışın evine döndüğünü belirtti.

İzmir'de çalışma hayatını bırakarak bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Ersin Vural, ziyaret ettiği ülkelerdeki hatıralarını kitaplaştırdı. Bir sonraki hedefinin Asya ülkelerini gezmek olduğunu ifade eden Vural, "Bazen mevsimsel şartlardan dolayı zorlandığım oluyor ama bu yaşayış tarzını benimsedim. Sadece kışın evime geliyorum. Bunun dışında kalan bütün zamanlarımı bisikletim üzerinde geçiriyorum" dedi.

Torbalı ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki bisikletli gezgin Ersin Vural, çalışma hayatını bırakarak gezmeye karar verdi. Bisiklet tutkusu olan adam Tükiye'den başlayarak dünyayı gezmeye başladı. Çift pedalla bu güne kadar Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tayland, Laos, Vietnam ve Kamboçya gibi çeşitli ülkeler gezen Ersin Vural yollarda birçok anı biriktirdi. Seyahat sever adam yaşadığı hatıralarını takipçileriyle paylaşmak amacıyla ' İpek Yolu : Bisiklet Günlükleri' adlı kitapta bir araya getirdi. Hiçbir sponsor desteği olmadan turlara çıktığını ve yanında taşıdığı çadırda konakladığını belirten gezgin Vural, "Bazen mevsimsel şartlardan dolayı zorlandığım oluyor. Ama bu yaşayış tarzını benimsedim. Sadece kışın evime geliyorum. Bunun dışında kalan bütün zamanlarımı bisikletim üzerinde geçiriyorum . Nisan ayında ise dünya turuna kaldığım yerden devam edeceğim. Yeni turuma İzmir'den başlayıp Ağrı üzerinden İran'a geçerek Asya ülkelerini ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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