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Derik'teki Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ni, Ermenistan'dan Gelen Kafile Ziyaret Eti

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Mardin'in Derik ilçesindeki 376 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ni ziyaret eden Ermenistan'dan gelen 18 kişilik kafile, dua edip ilahiler söyledi.


Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) –

Mardin'in Derik ilçesindeki 376 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ni ziyaret eden Ermenistan'dan gelen 18 kişilik kafile, dua edip ilahiler söyledi.

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan 376 yıllık tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Ermenistan'dan gelen 18 kişilik kafileyi ağırladı. Ziyaretçileri, 37 yıl aradan sonra İstanbul'dan memleketine dönen ve kilisenin bakımını üstlenerek gönüllü rehberlik yapan 69 yaşındaki Zekerya Sabuncu karşıladı.

Asırlık ibadethanenin tarihi atmosferinde bir araya gelen ziyaretçiler, kilisede mum yakarak dua etti. Farklı bölgelerden gelen misafirlerin de katılımıyla kilise korosuna eşlik eden kafile, hep birlikte ilahiler seslendirdi.

Kilisenin gönüllü rehberliğini yapan Zekerya Sabuncu, "Ermenistan'dan gelen kafilenin, Derik'teki tarihi kilisenin adını duyup buraya geldiklerini öğrendik. Birlikte kiliseye geçerek dua ettik, ardından kendilerine kiliseyi gezdirdik. Yapılan ikramların ardından memnuniyetlerini dile getirerek ilçeden ayrıldılar. Ben de bu tür inanç ve kültür faaliyetlerine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Kaynak: ANKA
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