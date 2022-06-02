Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü - Haberler

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Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan 72 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan 72 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre Sami Balkaya (72) isimli vatandaş erik toplamak için ağaca çıktı. Bu esnada merdivenin basamağının kırılması neticesinde Balkaya yere düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sami Balkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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