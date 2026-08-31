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Erfelek Kaymakamı ile Koruma Görevlisi Arasındaki Tartışmada Soruşturma

Erfelek Kaymakamı ile Koruma Görevlisi Arasındaki Tartışmada Soruşturma
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Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayda gözaltı uygulanmadı, tarafların karşılıklı suçlamaları araştırılıyor.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı bildirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşımların yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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