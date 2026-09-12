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Ereğli’de seyyar satıcının uygulamalı elektroşok tanıtımı esnafı şoke etti

Ereğli’de seyyar satıcının uygulamalı elektroşok tanıtımı esnafı şoke etti
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çay satan bir esnaf, dükkanına gelen seyyar satıcının elektroşok cihazını tanıttığı sırada yanlışlıkla akıma kapılarak kısa süreli şok yaşadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çay satan bir esnaf, dükkanına gelen seyyar satıcının elektroşok cihazını tanıttığı sırada yanlışlıkla akıma kapılarak kısa süreli şok yaşadı. Müşterisini çarpan satıcı ise esnafa sarılıp öperek helallik istedi.

Olay, Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çay satışı yapan esnaf Akın Günaydın'ın dükkanına gelen bir seyyar satıcı, elindeki elektronik malzemeleri tanıtmaya başladı. Günaydın, satıcının ürünleri arasındaki elektroşok cihazını eline alarak bir süre evirip çevirdi ve aletin nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı.

Ürünün çalışma prensibini göstermek isteyen seyyar satıcı, cihazı Günaydın'ın elinden geri aldı. Satıcı, cihazı çalıştırıp gösterdiği esnada farkında olmadan Günaydın'ın bacağına doğru tuttu. Düğmeye basılmasıyla birlikte elektrik akımına kapılan Günaydın, büyük bir acıyla sıçrayarak neye uğradığını şaşırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan olay karşısında kısa süreli şaşırdı. O anlar ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşterisini cihazla yanlışlıkla çarpan seyyar satıcı ise durumun farkına varınca büyük bir üzüntü yaşadı. Sandalyesinden kalkarak Günaydın'ın yanına giden satıcı, esnafa sarılıp yanaklarından öperek art arda özür diledi ve helallik istedi. Kısa süreli şok yaşayan esnaf Akın Günaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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