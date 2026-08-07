Haberler

Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Ardından Suudi Arabistan'dan Ayrıldı

Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Ardından Suudi Arabistan'dan Ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasında 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' imzalandı. Anlaşmanın ardından Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Veliaht Prens tarafından uğurlanmak suretiyle Mekke'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan- Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için geldiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde temaslarda bulundu. İlk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Mekke'deki El-Safa Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme kapsamında gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Zirvesi'nde Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasında "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmasının imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayarak Mekke'den ayrıldı. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var