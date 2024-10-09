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Erciyes Üniversitesi'nden Disleksi Farkındalığı İçin Önemli Protokol

Erciyes Üniversitesi'nden Disleksi Farkındalığı İçin Önemli Protokol
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Erciyes Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği iş birliği protokolü imzalayarak disleksi konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Eğitim programları ile disleksi sorunu yaşayan bireylere ve öğretmenlere destek sağlanacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında birlikte birçok eğitim programı ve projeler yürütülecek.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Musa Oktay Kayırga, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan protokolde amaçlarının Disleksiye karşı bir farkındalık oluşturarak, disleksili bireylerin daha kaliteli eğitim almalarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Altun, "Üniversitelerin aslında odak konuları arasında toplumsallaşma, topluma insana değer verme ve eğitim öğretim süreçleri tabi ki milli eğitimimizde ve derneklerimizde olduğu gibi bizimde en önemli başlıklarımız arasındadır. Bu süreçte bizlere düşen sadece Kayseri'de değil, ülkemizde ve hatta tüm insanlığa değer katacak bu tip projelerde var olmaktır. Çünkü Erciyes Üniversitesi kurulmuş olduğu 1978 yılından beri bu alanlarda etkin faaliyetler içerisinde olan ve şehriyle bütünleşik olarak hareket etmeye çalışan üniversitedir. Çünkü biz gücümüzü buradan alıyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin bilimin ve ilimin merkezi olduğunu söyledi. Esen, "Biz bilgiyi yitik malımız olarak kabul ediyoruz ve onu nerede bulursak nerede olduğuna inanırsak almaya ve oraya doğru koşmaya gayret ediyoruz. Bundan sonrada böyle olacak. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızda bizim en önemli hedeflerimizden birisi. Toplumda hangi alanda eğitime ihtiyaç duyan çocuğumuz varsa milli eğitimin ilgi alanıdır. Dolayısıyla onlara daha güzel eğitimi nasıl taşıyabiliriz, üniversitenin yani bilimin ışığında onların rehberliğinde bu süreci nasıl yönetebiliriz onun gayreti içerisindeyiz" dedi.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın ise dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın tarafından imzalandı. İmzalanan protokol ile Erciyes Üniversitesi öğrencilerine verilecek eğitimlerle toplum ve öğrencileri bilinçlendirmek, disleksi öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık oluşturma ve Kayseri'de görev yapan öğretmenlere yine Erciyes Üniversitesi iş birliği ile eğitim programı planlanarak, öğretmenleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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