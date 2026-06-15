Hayırsever iş insanı Asım Kibar, ERÜ'de anıldı

Hayırsever İş İnsanı merhum Asım Kibar, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) anıldı.

Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen anma programına; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Ali Kibar ve oğlu Kerem Kibar ile akademisyenler katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve edilen duanın ardından programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Merhum Asım Kibar'ın Türkiye'ye rol model olan bir kişiliği olduğunu belirterek, Asım Kibar'a Allah'tan rahmet diledi. Konuşmasında ERÜ'ye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun; "Bizler hayırseverlerimizden aldığımız desteklerle Araştırma Üniversitesi olarak etkin bir şekilde daha güçlü olma yönünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da konuşmasında Hayırsever İş İnsanı merhum Asım Kibar'ın yaşadığı döneme damga vuran bir insan olduğunu belirterek, şöyle devam etti;

"Hayırsever İş İnsanı merhum Asım Kibar tarafından ERÜ'ye yaptırılan Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi yıllardır binlerce çocuk hasta tedavi edildi ve binlerce anne ve baba çocuklarının sağlığına koşması için umutla bekledi. Sayısız çocuk sağlığına kavuşarak okuluna döndü. Hayata karıştı. Bugün yetişkin oldu ve aile kurdular. Bunların büyük bir kısmı Asım Kibar amcayı tanımıyorlardı ama gerçekten de Asım Kibar Bey bu hastaların hayatlarına dokunan iyiliğin arkasındaki cömert ve insan sevgisiyle dolu bir kişilikti"

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, ise Kayseri'nin hayırseverler ile anılan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, hayırsever Kibar Ailesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Ali Kibar da yaptığı konuşmada merhum Asım Kibar'ın hayatından kesitler anlatarak, ERÜ yönetimine düzenlenen anma programı dolayısıyla teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Ali Kibar'a plaket takdiminde bulunuldu. Programın ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, merhum Asım Kibar tarafından ERÜ'ye yaptırılan Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi'ni ziyaret ederek, akademisyenlerden bilgi aldılar. Hastane binası ziyaretinin ardından Ali Kibar ayrıca Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u da makamında ziyaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı