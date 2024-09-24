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Erciyes Üniversitesi'nde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı Düzenlendi
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Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Çalıştayı'na üniversitenin rektörleri ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda kalite süreçlerinin yaygınlaştırılması ve strateji geliştirmenin önemi vurgulandı.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Eğitimi çerçevesinde Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü (KASGEK) tarafından 'Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Çalıştayı' düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Dr. Oktay Musa Kayırga ile akademisyenler ve idari personel katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; "Erciyes Üniversitesi kalite süreçlerinden, beş yıllık kalite sürecini almış Türkiye'deki birkaç sayılı üniversiteden birisidir. Ana değerlendirme sürecinde de başarıyla tamamlamış bir üniversiteyiz ve kurumsal kalite süreçlerini de bu bağlamda üniversitemizde yaygınlaştırmak, toparlamak bizim en temel görevlerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de konuşmasında; "10 yıl önce kalite çalışmalarına odaklandık. Yükseköğretim kalite kurulunun kalite ile alakalı mevzuatı çıkmadan önce üniversitemize dokümantasyon çalışmalarıyla başlayan kalite çalışmaları, arkasından iç kalite güvence sistemleri kurmaya evrildik ve iki tane iç kalite güvence sistemli üniversite olarak bu on yıllık süre içerisinde kurmuş olduk" şeklinde konuştu. ERÜ Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Koçer konuşmasında şunları söyledi;

"Strateji dediğimiz zaman üç tane unsur bizim için çok önemli. Birincisi çevreyle olan ilişkilerin düzenlenmesi, ikinci önemli nokta rekabette üstünlük sağlayabilmek, üçüncü önemli nokta ise bunları sağlayabilmek için kaynaklarımızı nereye aktarabileceğimiz. Aslında kalite dediğimiz zaman biz stratejik hedeflere ulaştıracak unsurların güvence altına alınmasını kastediyoruz."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek 'Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi' hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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