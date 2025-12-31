Haberler

Erciyes yılbaşında yüzde 100

Erciyes yılbaşında yüzde 100
Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Erciyes, yılbaşında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kayak severler, gece kayağı ve çeşitli etkinliklerle yeni yılı karşılamak için yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te yılbaşında kapasite yüzde 100 doldu.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yeni yıla da dolu dolu giriyor. Yılın son gününde 2026'yı karşılamak isteyen kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes Dağı, yeni yıla tam kapasite ile giriyor. Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında misafirlerine gece kayağı da dahil birçok eğlenceli etkinlik sunacak.

Merkezde otellerin dolduğunu söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Muhteşem şekilde devam eden bir Erciyes sezonumuz var, dolu dolu gidiyor ve her şey yolunda. Doğal kar yağısından önce suni karlama sistemleriyle yaptığımız hazırlıklar ve üzerine yağan kar. Yılbaşında da bildiğiniz gibi kar geliyor, bütün sistemlerimiz misafirlerimiz için hazır. Herkesi Erciyes'e bekliyoruz keyifli bir yılbaşı geçireceğiz. Hava şartlarına bağlı olarak gece kayağımızı yapacağız, meşaleli inişlerimiz olacak, ateşle yakıp misafirlerimizle eğlenceli vakit geçireceğiz. 2025 yılını geride bıraktık 2026 yılını hem kayak merkezleri hem de Türkiye'miz için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Erciyes'te otellerimiz doldu ilgi çok güzel otellerimize. Zaten insanlar birkaç yıldır kayağı özlemişti. Bazı sebeplerden dolayı kış sporları çok fazla yapılamıyordu. Bu yıl gelen yağışla birlikte, yılbaşıyla akın akın insanlarımız Erciyes'e geliyor. Bizlerde tüm misafirlerimizi Erciyes'te bizimle birlikte yeni yıla girmelerini davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

