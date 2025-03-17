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ERATÜN Geleneksel İftar Programı Gerçekleştirildi

ERATÜN Geleneksel İftar Programı Gerçekleştirildi
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Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları ve mensupları Derneği'nin 39. Geleneksel İftar Programı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Programda, Atatürk Üniversitesi'nin mezun sayısı ve başarıları vurgulandı, Erzurum'un Kültür Turizmi Başkenti olarak seçilmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları ve mensupları Derneği (ERATÜN) Geleneksel "Eratün İftar Programı" İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 39.su düzenlenen "Eratün İftar Programı" Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları ve mensuplarını bir araya getirdi.

ERATÜN Başkanı Akif Alataş yaptığı konuşmada, Kadim Şehir Erzurum'un önemli değerlerinden olan Atatürk Üniversitesi'nin mezunu olmanın haklı gururunu hissettiklerini belirterek, ülkemizin köklü eğitim kurumlarından birisi olan Atatürk Üniversitesinin mezun sayısının 500 bin civarında olduğunu, halen eğitim gören öğrenci sayısı ile de en büyük üniversite olduğunu söyledi.

Mezunlarının bir çok farklı sektörlerde başarılı işlere imza attıklarını anlatan Alataş, ERATÜN büyük ailesinin fertlerine ulaşabilme, birlikte hareket edebilme konusunda faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

ERATÜN Başkanı Akif Alataş, son olarak; kadim şehir Erzurum'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "Kültür Turizmi Başkenti" olarak seçildiğini, 2025 yılı içerisinde Ekonomi, Turizm, Spor gibi bir çok farklı etkinliğin düzenleneceğini "Eratün Ailesi" olarak bu etkinliklere katılım sağlayacaklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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