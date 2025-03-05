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Erasmus+ Projesi Kapsamında Uluslararası Eğitimciler Dalaman'da

Erasmus+ Projesi Kapsamında Uluslararası Eğitimciler Dalaman'da
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Almanya, Portekiz, Makedonya, Letonya ve Bulgaristan'dan gelen eğitimciler, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı'yı ziyaret ederek, Erasmus+ KA153 'Social Inclusion through Entrepreneurship' projesi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Almanya, Portekiz, Makedonya, Letonya ve Bulgaristan'dan gelen eğitimciler Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Erasmus+ KA153 'Social Inclusion through Entrepreneurship' projesi kapsamında, Almanya, Portekiz, Makedonya, Letonya ve Bulgaristan'dan gelen gençlik çalışanları, eğitimciler, akademik üyeler ve usta öğreticilerden oluşan ekip, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında, proje çalışmaları hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Bu anlamlı ziyaret, ülkeler arası eğitim ve sosyal girişimcilik projelerinin önemine vurgu yaparken, gelecekteki işbirlikleri için de kapı araladı.

Ersal Ersin Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erasmus+ projelerinin gençlik ve eğitim alanındaki faydalarına dikkat çekti. Misafir ekipler ise, Dalaman'da gördükleri sıcak karşılama için teşekkürlerini sundular. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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