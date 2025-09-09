Er-Vak'tan Eğitim Destekleri ve Kültürel Faaliyetler

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) eğitime destek amaçlı hizmetlerini sürdürüyor.

Yeni eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerini sürdüren Er-Vak, Kazım Yurdalan Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, okullara kitap ve tiyatro götürdüklerini, konferans ve söyleşi yaptıklarını, okul ihtiyaçları için katkıda bulunduklarını, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olduklarını, son yıllarda ise ünlü şahsiyetlerin isimlerinin verildiği okullara giderek bu şahsiyetlerin hatırlatılmasını amaçladıklarını belirtti.

Güzel, daha önce Kazım Yurdalan Ortaokuluna geldiklerini ve okul müdürü İsrafil Mağ ile yaptığı görüşmelerinde Erzurum'un yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden biri olan Kazım Yuradalan'ın hayatını ve yaptığı önemli hizmetleri anlatan bir pano hazırlamak istediklerini teklif ettiklerini belirterek şimdi verdikleri sözü tuttuklarını ve okula böyle bir kültür hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okullara ismi verilen değerli şahsiyetlerin tanıtılması ve hatırlatılması konusunda eksikliklerin olduğunu hatırlatan Güzel, okul ziyaretleri sırasında bu konuyu da işleyeceklerini belirtip geçen yıl Rıfkı Salim Burçak'ın isminin verildiği okulda "Rıfkı Salim Burçak" konulu bir konferans verdiklerini, Dumlupınar İlkokulu'nda karne dağıtımında etkinlik yaptıklarını ayrıca Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda hayır çarşısı düzenlediklerini, Kandilli Güvenç İlk ve Ortaokulu'na tiyatro götürdüklerini, kitap dağıttıklarını söyleyerek bu farkındalık oluşturma hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Okul müdürü İsrafil Mağ şehrin en etkin sivil toplum kuruluşu olan Er-Vak'ın okullarına böyle anlamlı bir kültür hizmeti sunmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirip teşekkür etti. - ERZURUM