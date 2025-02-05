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Enkazda kalan babasını iki yıldır arıyor

Enkazda kalan babasını iki yıldır arıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlere evinde yakalanan 83 yaşındaki Ekrem Hocaoğulları'ndan iki yıldır haber alınamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere evinde yakalanan 83 yaşındaki Ekrem Hocaoğulları'ndan iki yıldır haber alınamıyor. Yaşlı adamın kızı Neşe Hocaoğulları, babasının cenazesine ulaşmak için yardım bekliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dulkadiroğlu ilçesi Buket Sitesi B Blok'un 6. katında bulunan Ekrem Hocaoğulları, kızı ve torunu ile birlikte evdeydi. Kızı ve torunu çöken binadan kurtulmayı başarırken, Ekrem Hocaoğulları'nın cansız bedenine ulaşılamadı. İki yıldır babasını arayan Neşe Hocaoğulları, babasının mezarının bile olmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"Babam DNA testine bile girmeden gömülmüş olabilir"

Depremin ilk gününden bu yana babasından haber alamadığını söyleyen Neşe Hocaoğulları, mezarlıklarda yapılan kimliklendirme çalışmalarının eksik kaldığını dile getirerek, "Babam evdeydi, kendini koruyacak bir pozisyonda değildi. Kız kardeşim balkona atlayarak kurtuldu, torunum ise 9 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ancak babama ulaşamadık. İlk günlerde bir yaşlı amca bulunduğunu söylediler ama ortada yoktu. Daha sonra savcılığa başvurduk. Üç kız kardeşim ile DNA testi verdik ancak hiçbir sonuç alamadık" diye konuştu.

Hocaoğulları, ailesinin Şeyh Adil Mezarlığı'nda babaları için yer satın aldığını ancak mezarın hala boş olduğunu söyleyerek, "Babam, annemin mezarını özenle yaptırmıştı. Demirlerini bile boyattı ama kendisi oraya defnedilemedi. Şu anda eniştem şehitlik mezarlığında yatıyor. Onun mezarının hemen yanında sahipsiz mezarlar var. Babam belki de oralarda" dedi.

"Babamı Maraş'ın tamamı tanırdı"

Ekrem Hocaoğulları'nın Kahramanmaraş'ta tanınan bir isim olduğunu belirten Neşe Hocaoğulları, babasının hayatına dair şu sözleri dile getirdi:

"Babamı ben mi anlatayım bütün bir Maraş mı anlatsın. Çok iyi bir insandı baba olarak çok iyiydi, insan olarak çok iyiydi. Babamı tanıyanlar bilir. Mekanı cennet olsun. Babam biricikti pandemide annemi kaybetmiştik." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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