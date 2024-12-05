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Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Ziyaret

Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Ziyaret
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Bakıma muhtaç engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, beraberinde Genel Sekreter Ensar Korucuk, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sevil İlhan, Özel Kalem Müdürü Selçuk Bilirdönmez ve Proje Sorumlusu Kübra Akyüz ile birlikte Aziziye İlçesinde hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler "Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne bir ziyaret düzenleyerek bakıma muhtaç, bedensel ve zihinsel engelli vatandaşların yatılı olarak yaşamlarını sürdürdükleri bakım ve rehabilitasyon merkezi ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet alan özel gereksinimli bireylerin el sanatları ürünleri tasarlayıp işleyerek rehabilite oldukları bölümleri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un da eşlik ettiği ziyarette, bakıma muhtaç, bedensel ve zihinsel engelli vatandaşları ziyaret eden Başkan Oral, Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde hayatlarını sürdüren vatandaşlarla da sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Oral: Engelleri hep birlikte aşmalıyız

Aile ve Sosyal Hizmetler "Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Bakıma muhtaç, bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlarımıza destek olmak adına güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. İl Müdürümüz Sayın Hasan Aykut bey'de bu ziyaretimizde bizlere eşlik ederek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Amacımız burada kalan vatandaşlarımızla sohbet edip, dert ve sıkıntılarını dinleyip, engelleri beraber aşacağımız konusunda onların yanında olduğumuzu hissettirmekti. Bu anlamda bir nebze de olsa mutlu olmalarını sağlamaktı. İnşallah bundan sonraki süreçte de ziyaretlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Bu noktada ziyaretimizde bizlere eşlik ederek, yaşam merkezleri ve rehabilitasyon noktasında yapılan çalışmaları anlatan ve bizlerinde bu noktada yapacağı çalışmalara destek olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Hasan Aykut'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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