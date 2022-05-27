Engelsiz Tekirdağ Timi, Engelleri Kaldırmak İçin Çalışıyor - Haberler

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Engelsiz Tekirdağ Timi, Engelleri Kaldırmak İçin Çalışıyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Engelsiz Tekirdağ Timi, Engelleri Kaldırmak İçin Çalışıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Engelsiz Tekirdağ Timi’ toplantısı, Daire Başkanlıklarından uzman personelin katılımı ile gerçerkleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Engelsiz Tekirdağ Timi' toplantısı, Daire Başkanlıklarından uzman personelin katılımı ile gerçerkleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı İsa Karadağ başkanlığında toplanan Engelsiz Tekirdağ Timi, Görme ve işitme engelliler dahil olmak üzere tüm engelli vatandaşların sosyal hayatlarında karşılaştıkları (Toplu taşıma araçları, otobüs durakları, kaldırım işgalleri vb.) erişebilirlik ile ilgili sorunlar hakkında  görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca  11 ilçede bulunan duraklar, kaldırımlar ve  toplu taşıma araçları ile ilgili yerinde durum tespiti yapılması kararlaştırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir Tekirdağ için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Biz her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engelsiz bir Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Engelli, Yerel, Haberler

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