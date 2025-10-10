Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Devam Ediyor

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ; 2025/3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'nin devam ettiğini hatırlatarak başvurularda son günün 24 Ekim olduğunu bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak açıklamasında; "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komisyona sunulmak üzere 2025/3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvuruları devam etmektedir. Destek çerçevesinde projesi kabul edilen engelli kişilere 580 bin TL'ye kadar eski hükümlü kişilere ise 435 bin TL'ye kadar fatura/belge karşılığında hibe desteği verilecektir. Engelli kendi işini kurma proje başvuruları; 24 Ekim 2025 tarihi saat 23: 59'a kadar sadece e-devlet üzerinden alınacak olup posta, kargo vb. başvurular kabul edilmeyecektir. Eski Hükümlü başvuruları Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne 24 Ekim 2025 mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır. Diğer proje başvurular ise istenilen belgelerle birlikte İŞKUR İl Müdürlüğü'ne şahsen veya posta ile 24 Ekim 2025 mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Proje başvuruları hakkında tüm detaylar kurum internet sitemizde yayınlanmış olan başvuru rehberinde belirtilmiş olup detaylı bilgi ve yardım almak isteyen vatandaşlarımız ayrıca kurumumuzu ziyaret ederek bilgi alabilecektir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ