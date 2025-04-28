Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Kurulu Gerçekleşti

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Dördüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldıray Çınar'ın yaptığı toplantıda, yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Tulgay Hasar yeniden genel başkanlığa seçildi. 625 üyeli derneğin genel kuruluna 430 üye katılım gösterdi.

Toplantıda, yeni yönetim kurulu asil üyeleri de belirlendi. Yönetim kurulu Tulgay Hasar, Okan Duran, İsa Umut, Ayşen Öner, Selma Kılıç, Gökhan Kaniömri, Aynur Başeğmez Çamalan, Suna Taşdemir, Deniz Çetinkaya, Aslı Emir ve İsmail Öçal'dan oluştu. Denetim Kurulu Asil Üyeleri ise Selda Saraçbaşı, Handan Balabanoğlu ve Erdinç Kahvecioğlu olarak açıklandı. Federasyon Üst Kurul Delegeleri de Tulgay Hasar, Okan Duran, Gökhan Kaniömri, İsa Umut, Deniz Çetinkaya ve Murat Yalçın oldu.

"Yapmamız gereken çok iş, almamız gereken çok yol var"

Genel kurulda konuşan Tulgay Hasar, çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Derneğin kuruluşundan bu yana engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına önemli adımlar attıklarını belirten Hasar, şunları söyledi:

'Engelli İstihdamı Protokolü' ile engelli bireylerimizin iş koluna uygun istihdamını sağlamaya çalıştık. Amacımız, tüketen değil üreten bireyler oluşturmak. 'Uçmayan Kalmasın' ve 'Deprem Bilgilendirme' gibi etkinliklerle de farkındalık oluşturduk. Bankalarla yaptığımız görüşmeler sonucunda ATM'lerin engelli bireylerin kullanımına uygun hale gelmesini sağladık"

Hasar, dernek olarak sosyal farkındalık oluşturacak yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ve üyeleriyle birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti. - MUĞLA