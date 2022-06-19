Engelli vatandaşlardan Başkan Aydın'a teşekkür - Haberler

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Engelli vatandaşlardan Başkan Aydın'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Engelli vatandaşlardan Başkan Aydın'a teşekkür

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a her zaman yanında oldukları için teşekkür eden engelli vatandaşlar, "Bizlerin her zaman yanında olan başkanımız için dua ediyoruz" dediler".

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a her zaman yanında oldukları için teşekkür eden engelli vatandaşlar, "Bizlerin her zaman yanında olan başkanımız için dua ediyoruz" dediler".

Mazbatasını aldığında engellilerin her zaman yanında olacağını açıklayan ve ilk iş olarak engelli vatandaşı işe alan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a engelli vatandaşlardan tam destek geldi.

Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak, "Bugüne kadar derneğimize ve engelli vatandaşlarımıza destek veren herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Fakat Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın mazbatasını aldığında ilk talimatı kırmızı çizgisi olan engelli vatandaşlarımızdan yana kullandı. Bir kardeşimizi işe aldı. Sonrasında her alanda sadece yılda bir kez değil, toplumun bilmediği birçok konuda özel insanlarımızın yanında yer aldı. Bütün engelli vatandaşlarımız adına konuşuyorum. Hepsi ona dua ve teşekkür ediyor" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Davut Aydın Yenişehir Yerel Haberler

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