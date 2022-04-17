Engelli, öksüz ve yetimler gönül sofrasında buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki engelli, öksüz ve yetimlere iftar yemeği düzenlendi.

Çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak adına düzenlenen iftar programına; Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Ceylan, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Gökhan Durak, SYDV Müdürü Soner Mutlu, engelli, yetim ve öksüz çocuklar aileleri ile birlikte katıldı. Kaymakamımız Sakarya, yakından ilgilendiği yetim, öksüz ve engelli çocuklarla tek tek görüşüp sohbet etti, isteklerinin olup olmadığını sorarak, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Oruçlarını çocuklar ve yakınlarıyla açan Kaymakam Sakarya, kapılarının sonuna kadar kendilerine açık olduğunu belirterek, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR