Haberler

Engelli Marangoz Hüseyin Erkal, Hayata Tutunmanın Örneğini Veriyor

Engelli Marangoz Hüseyin Erkal, Hayata Tutunmanın Örneğini Veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 24 yıl önce geçirdiği kaza sonrası yüzde 94 engelli kalan Hüseyin Erkal, tekerlekli sandalyesi ile kendi iş yerinde odun motoru ve süt sağım makinesi tamiri yaparak hayata bağlı kalıyor. Oğul ve eşinin desteğiyle engelli bireylere örnek olmaya çalışıyor.

Burdur'da asıl mesleği marangozluk olan Hüseyin Erkal, 24 yıl öncesinde geçirdiği kazanın ardından hayata küsmedi. Şimdilerde tekerlekli sandalyesiyle sıfırdan öğrendiği odun motoru ve süt sağım makinesi tamiri ile çalışmaya devam ediyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Merkezcami Mahallesinde yaşan Hüseyin Erkal (59), çocukluğunda öğrendiği marangozluk mesleğini yaparak hayatına devam ederken 24 yıl önce kaza geçirdi. Kaza sonrasında yüzde 94 engelli olan Erkal, hayata küsmeden tekerlekli sandalye ile çalışmalarını sürdürdü. Kendi evinin altına iş yeri kuran ve burada odun motoru ve süt sağım makinesi gibi malzemeleri tamir eden Erkal'ın en büyük yardımcısı oğlu ve eşi oldu. 2010 yılından bu yana sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan Erkal, kendi gibi engelli olan bireylere ev kapanmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

"Engelli bireylere örnek olmak için çalışıyorum"

Geçirdiği kaza sonrasında engelli olarak hayatına devam ettiği belirten Hüseyin Erkal, "Engelliyim, şu anda odun makinesi tamiri gibi işleri yapıyorum. 24 yıl öncesinde kaza geçirdim çatıdan düşerek yaralandım. Kazadan öncesinde marangozluk yapıyordum. Şimdi de bu işi yapıyorum. Günlük yaşantım bu şekilde devam ediyor. Sabah iniyorum gelen giden müşterilerin tamir işlerini yapıyorum. İş bitince de akşam evime gidiyorum. Engelli bireylere örnek olmak için çalışıyorum. Engelli bireyler genellikle eve kapanıyorlar. Ruhsal olarak da her konuda destek almaya çalışıyorlar. Bir şeylerle uğraşıldığı zaman hem maddi olarak para kazanırlar hem de vakit geçirirler. Sonradan da bir şeyler öğrenilebiliyor. İlla engelli olduğu için eve kapanması veya ben iş göremem diye düşünmesinin gereği yok. Bir şeylerle uğraşana Cenab-ı Allah'ta arkasından veriyor" dedi.

"Oğlum ve eşim benim yetişemediği yerde bana yardımcı oluyor"

Şimdilerde yaptığı işi kendi çabaları ile öğrendiği söyleyen Erkal, "Ben bu işe kendim başladım. Çıraklık falan yapmadan kendim öğrendim. Sonuçta şimdi yanımda eleman çalışıyor. Kendi oğlum var beraber çalışıyoruz. Günlerimiz de bu şekilde geçiyor. İş konusunda eşim de destek oluyor. Benim yetişemediği yerde bana yardımcı oluyor" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.