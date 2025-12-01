Engelli Marangoz Hüseyin Erkal, Hayata Tutunmanın Örneğini Veriyor

Burdur'da asıl mesleği marangozluk olan Hüseyin Erkal, 24 yıl öncesinde geçirdiği kazanın ardından hayata küsmedi. Şimdilerde tekerlekli sandalyesiyle sıfırdan öğrendiği odun motoru ve süt sağım makinesi tamiri ile çalışmaya devam ediyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Merkezcami Mahallesinde yaşan Hüseyin Erkal (59), çocukluğunda öğrendiği marangozluk mesleğini yaparak hayatına devam ederken 24 yıl önce kaza geçirdi. Kaza sonrasında yüzde 94 engelli olan Erkal, hayata küsmeden tekerlekli sandalye ile çalışmalarını sürdürdü. Kendi evinin altına iş yeri kuran ve burada odun motoru ve süt sağım makinesi gibi malzemeleri tamir eden Erkal'ın en büyük yardımcısı oğlu ve eşi oldu. 2010 yılından bu yana sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan Erkal, kendi gibi engelli olan bireylere ev kapanmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

"Engelli bireylere örnek olmak için çalışıyorum"

Geçirdiği kaza sonrasında engelli olarak hayatına devam ettiği belirten Hüseyin Erkal, "Engelliyim, şu anda odun makinesi tamiri gibi işleri yapıyorum. 24 yıl öncesinde kaza geçirdim çatıdan düşerek yaralandım. Kazadan öncesinde marangozluk yapıyordum. Şimdi de bu işi yapıyorum. Günlük yaşantım bu şekilde devam ediyor. Sabah iniyorum gelen giden müşterilerin tamir işlerini yapıyorum. İş bitince de akşam evime gidiyorum. Engelli bireylere örnek olmak için çalışıyorum. Engelli bireyler genellikle eve kapanıyorlar. Ruhsal olarak da her konuda destek almaya çalışıyorlar. Bir şeylerle uğraşıldığı zaman hem maddi olarak para kazanırlar hem de vakit geçirirler. Sonradan da bir şeyler öğrenilebiliyor. İlla engelli olduğu için eve kapanması veya ben iş göremem diye düşünmesinin gereği yok. Bir şeylerle uğraşana Cenab-ı Allah'ta arkasından veriyor" dedi.

"Oğlum ve eşim benim yetişemediği yerde bana yardımcı oluyor"

Şimdilerde yaptığı işi kendi çabaları ile öğrendiği söyleyen Erkal, "Ben bu işe kendim başladım. Çıraklık falan yapmadan kendim öğrendim. Sonuçta şimdi yanımda eleman çalışıyor. Kendi oğlum var beraber çalışıyoruz. Günlerimiz de bu şekilde geçiyor. İş konusunda eşim de destek oluyor. Benim yetişemediği yerde bana yardımcı oluyor" şeklinde konuştu. - BURDUR