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Engelli Ferhat Cengiz, evden çıkarıldı ve yardım talep ediyor

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Elazığ'da engelli maaşı ile geçinen Ferhat Cengiz, kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldığını belirterek yardım talebinde bulundu. Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve hayata tutunmak istediğini söyledi.

(ELAZIĞ) - Elazığ'da engelli maaşı ile geçinen Ferhat Cengiz, kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldığını belirterek "Devlet büyüklerimden, milletvekillerinden yardım talep ediyorum. İş adamlarından, hayırseverlerden yardım talep ediyorum.  Ben ölmekteyim. Hayata tutunmak, yaşamak istiyorum" dedi.

Elazığ'da şeker ve epilepsi hastası Ferhat Cengiz, sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyor. Engelli maaşı ile yaşamını sürdürmeye çalışan Ferhat Cengiz, kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığını belirterek yardım talebinde bulundu. Cengiz, şunları söyledi:

"Ben Elazığ Keban doğumluyum. Depremzedeyim. 2020 yılındaki depremzedesiyim. Hak sahipliği sürecinde hastanede yattığım için ve pandemi yasağından dolayı hak sahipliği süremi geçirdim. Hak sahipliği başvurusu yapamadığım için depremden dolayı hiçbir hakkımdan faydalanamadım. Kira yardımı veya nakdi yardım alamadım. AFAD bana avukat tutmamı söyledi. Benim de maddi imkanım olmadığı için bir şey yapamadım. Şu an dışarıda kalıyorum, sokaktayım. Epilepsi ve hipertansiyon hastasıyım. Ondan kaynaklanan böbrek rahatsızlığı başladı. ve hastalıklarım daha da ilerliyor. Ben çalışamıyorum şu an. Devlet büyüklerimden, milletvekillerinden yardım talep ediyorum. İş adamlarından, hayırseverlerden yardım talep ediyorum.  Ben ölmekteyim. Hayata tutunmak, yaşamak istiyorum."

"Kullanmak zorunda olduğum ilaçlarımı alamadım"

Hastalığından dolayı kullanmak zorunda kaldığı ilaçları bile almakta zorlandığını söyleyen Ferhat Cengiz, "Maddi imkansızlıklardan dolayı şu an bazı ilaçlarımı hala alamadım. Param yok. İlaçlarımı aldığım zaman ödemeler çıkıyor. Raporlarım var. Engelli raporu. İkinci heyete gireceğim. Bunun yanında Fırat Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'nden aldığım risk raporum var. Riskli olduğum ve ayağımın kesileceğini, diyalize gireceğimi söylediler dikkat edilmediği takdirde. Rapor yazıldı. Ben bunun bir suretini de sosyal yardımlaşmaya verdim. Kendilerinin bilgisi de var" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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