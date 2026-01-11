Kasapoğlu: 'Tek bir kişi kalmayana kadar çalışacağız'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için fotoğrafı net çekmek önemlidir. Doğru teşhis konmazsa, doğru tedavi gerçekleşmez. Fotoğrafı yüksek çözünürlükle çektikten sonra, raporu da tüm objektifliğiyle, hiçbir veriyi atlamadan ortaya koyacağız. Asıl olan çözümdür" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de toplandı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Parlamento olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Her daim vatandaşımızın bu konudaki talebini, sıkıntısını ve temennisini aktarabileceği bir ortam olacak" dedi. Ülke olarak engelli vatandaşlar için durmadan ve yılmadan, erişilebilir bir komisyon olacaklarını belirten Kasapoğlu; "Bizim komisyonumuz masa başı bir komisyon değil. Tamamen vatandaşımıza odaklıdır. Vatandaşımızın derdini dinlemeyi, çözüme yönelik yol açmayı hedefleyen bir kurumuz. 'Bir rapor hazırlayalım, yazalım, bitsin' gibi bir anlayışımız olmadı. Vatandaşımızı dinleyelim; sahada ne var, bireylerimizin sıkıntıları neler, ne tür çözüm önerileri var? Akademisiyle, sivil toplumuyla, herkesle bu konuyu değerlendiren; siyaset üstü bir yaklaşımla el birliğiyle çalışan bir komisyonuz. 30 komisyon toplantısı yaptık, odak grup çalışmaları gerçekleştirdik. Konuları uzmanlarıyla, ilgilileriyle adım adım ele alarak; memleketimizi doğusuyla batısıyla adeta arşivleyip gündemimize taşıyarak değerlendirmeler yapıyoruz. Bu kışta kıyamette 12 ili bir araya getirdik. İç Anadolu'muzda ağırlayan Kayseri'mize şükranlarımı ifade ediyorum. Kim ne yapıyor, kimin ne önerisi var, kimin ne projesi var; bizzat bu konunun içindeki bireylerle bir araya geliyoruz. Engellilik Günü bir güne mahsus bir konu değildir. 3 Aralık Engelliler Günü; herkesin oturup konuştuğu ve sonrasında kapağını kapattığı bir konu olmamalıdır. Herkes, yılın her günü ve her anı bu konudaki sorumluluğunu bilmeli; bu konuda çıtanın her gün yükseldiği bir anlayış hakim olmalıdır" dedi.

"Yerel yönetimler sorumluluk sahibidir"

Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmenin önemine değinen Kasapoğlu; "Ülke olarak bu alanda çok büyük adımlarımız var. Parlamento olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Her daim vatandaşımızın bu konudaki talebini, sıkıntısını ve temennisini aktarabileceği bir ortam olacak. Yerel yönetimler bu konuda çok büyük sorumluluk sahibidir. Sivil toplumuyla, merkezi idaresiyle herkes kendi muhasebesini yapacaktır. Sahayı mümkün olduğunca gezeceğiz. Bize ulaşan tek bir kişi kalmayana kadar gideceğiz. Asıl olan erişilebilirliktir. Temel odağımızda rapor vardır. Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için fotoğrafı net çekmek önemlidir. Doğru teşhis konmazsa, doğru tedavi gerçekleşmez. Fotoğrafı yüksek çözünürlükle çektikten sonra, raporu da tüm objektifliğiyle, hiçbir veriyi atlamadan ortaya koyacağız. Asıl olan çözümdür. Uygulama noktasında sağlık hizmetlerine erişim; diş tedavisinden rapor alım sürecine kadar ele almamız gereken adımlar vardır. Eğitimle ilgili, kurumlarla ilgili atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Sosyal yardımlar konusunda çalışmalarımız vardır. Bu alanlardaki tıkanan noktaları komisyonumuzun el birliğiyle daha yukarı taşıyacağız. Engelli bireylerimizin parlamento çatısı altında kendilerine hizmet sunulmasını sağlayacak bir yapı olarak bu platform her zaman var olacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ