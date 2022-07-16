Engelli bireyler uygulamalı bahçede sebze yetiştiriyorlar

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik ;

"Engelli ve ailelerin toprakla uğraşması, fideleri ekmesi, çapalaması, otların temizlemesi onlar için ayrı bir motivasyon"

BİLECİK - Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından başlatılan "Biz Üretmeye Devam Ediyoruz" projesi ile engelli ve ailelerine uygulamalı olarak sebze yetiştiriciliği hakkında eğitimler veriliyor.

Uygulamalı bahçede güzel bir vakit geçirdiklerini belirten Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, gerçekleşen projenin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi. Geçen yıl projenin ilki yapıldığını ve ilk mahsulün de alındığı anlatan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğünün engelli ve ailelerine yönelik hazırlamış olduğu bir projemiz var. Geçen sene gibi bu sene de devam ediyoruz. Engelli ve ailelerin evde oturmak yerine böyle tarlada, toprakla uğraşmasına yönelik hazırlanan bu proje. Engelli ve ailelerin toprakla uğraşması, fideleri ekmesi, çapalaması, otların temizlemesi onlar için ayrı bir motivasyon. Çok yararlı geçen bir proje için emeği geçen başta İlçe Tarım Müdürümüz İsmail Aksu'ya, kaymakamımıza, ulaşımımızı sağlayan belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.