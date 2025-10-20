Haberler

Engelli Birey Yeniden Hayata Tutundu: Doğal Oyuncak Atölyesi Kurdu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iş kazası sonucu sol bacağını kaybeden İsmet Yazıcı, devlet desteğiyle kurduğu atölyede doğal oyuncaklar üreterek hayatına yeni bir yön verdi. Yazıcı, engelli bireylere örnek olabilecek bir hikaye ile toplumda moral kaynağı oldu.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan şahıs, iş kazasında sol bacağını kaybettikten sonra devlet desteğiyle hayata yeniden tutundu. Engelli vatandaş, eşiyle birlikte kurduğu atölyede el emeğiyle doğal oyuncaklar üretip çocuklara neşe oluyor.

Ayvacık ilçesi Meşelidüz Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki İsmet Yazıcı, yaşadığı iş kazası sonrası sol bacağını kaybetti. Hayata küsmek yerine yeni bir yol çizen Yazıcı, Samsun Valiliği ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen ahşap oyuncak projesine katılarak meslek edindi. Aldığı eğitimin ardından köyüne dönen Yazıcı, Ayvacık Kaymakamlığı'nın tadilat desteğiyle kendi atölyesini kurdu.

"Engelli bireyler genelde hayata küser ama ben o bireylerden olmadım"

Engelli olduktan sonra yeniden üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen İsmet Yazıcı, "İş kazası sonucu sol ayağımı kaybettim. Samsun Valiliği ile İŞKUR'un ortaklaşa yürüttüğü ahşap oyuncak projesine katıldım. Kursu tamamlayıp belge aldıktan sonra köyüme dönerek atölyemi kurdum. Eşim ve çocuklarımın desteğiyle anaokullarına yönelik eğitici materyaller üretiyorum. Engelli bireyler genelde hayata küser ama ben o bireylerden olmadım. Devletimizin sağladığı bu kurs sayesinde yeniden hayata tutundum" dedi.

"Valimiz de atölyemizi ziyaret etti"

Yazıcı, çalışmalarıyla birçok kurumun desteğini aldığını belirterek, "Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay başta olmak üzere kaymakamlarımız ve Valimiz Orhan Tavlı bizi ziyaret etti. Bu destekler bize moral verdi. Ürünlerimizi sosyal medya üzerinden satıyoruz, tur gemilerinin uğradığı noktalarda stant açıyoruz. Devletimizin bu tür projelerle engelli bireyleri ve ev hanımlarını desteklemesi çok kıymetli" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de hediyemiz oldu"

Eşi Nesrin Yazıcı ise, "Eşim bir kurs sayesinde hayata yeniden tutundu. Kaymakamlığın desteğiyle atölyemize makine aldık, üretimimizi büyüttük. Topaç en çok sattığımız ürün. Hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de hediyemiz oldu. Tamamen doğal ve el yapımı oyuncaklar üretiyoruz. Hem çocuklarımız hem müşterilerimiz için doğallıktan vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
