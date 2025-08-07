Endonezya, Gazze'deki Yaralı Filistinlilere Tıbbi Yardım Sağlayacak

Endonezya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan yaklaşık 2 bin Filistinliyi tedavi etmek üzere ülkedeki Galang adasında bir tıbbi tesis inşa ediyor.

Endonezya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi etmek üzere ülkede ağırlayacak. Endonezya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi açıklamasında, "Endonezya, Gazze Şeridi'nde yaralanan ve enkaz altında kalan yaklaşık 2 bin savaş kurbanına tıbbi yardım sağlayacak. Kişiler, tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine geri dönecek" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Filistinlilerin tedavilerinin gerçekleştirilmesi ve ailelerine geçici sığınak sağlanması için Sumatra adasının açıklarında ve Singapur'un güneyinde bulunan ıssız Galang adasında hazırlıkların başladığı belirtildi. Sözcü sürece ilişkin detay vermedi.

Filistinlilere sığınak sağlanması önerilmişti

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto daha önce yaptığı bir açıklamada, yaralanan Filistinlilere sığınak sağlanmasına yönelik bir öneride bulunmuş, ancak bu öneri ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerlerinin kalıcı olarak değiştirilmesini öngören fikrine yakınlığı nedeniyle Endonezya'daki dini yetkililerin eleştirilerinin hedefi olmuştu. Trump'ın önerisi üzerine Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Endonezya'nın söz konusu krizde iki devletli çözüm yolunu desteklediği ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik herhangi bir girişimin sert şekilde kınandığı belirtilmişti.

Galang Adası daha önce de kullanılmıştı

Galang Adası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1979 yılında kurulan ve 1996 yılına kadar Vietnam Savaşı'ndan kaçan 250 bin kişinin sığındığı bir mülteci kampına, daha sonra da 2020 yılında COVID-19 salgını sırasında hastaların tedavisi için kurulan bir hastaneye ev sahipliği yapmıştı. - JAKARTA