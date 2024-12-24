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Endometrium Kanserinde Yenilik: Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonu ile Hastanede Yatış Süresi Kısalıyor

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonu Ameliyatı ile endometrium kanseri tedavisinde hastaların hastanede yatış süreleri kısalıyor ve komplikasyon riski azalıyor.

Endometrium kanserinde yenilikçi yöntem

Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonu ile hastanede yatış süresi kısalıyor

MALATYA - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, endometrium kanseri tedavisinde önemli bir yenilik uygulamaya kondu. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Şule Gül Aydın ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mehmet Güzel'in işbirliğiyle gerçekleştirilen Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonu Ameliyatı'nda İndosiyanin Yeşili/Floresan Teknolojisi kullanılarak hastaların hastanede yatış süreleri kısaltıldı.

Uzm. Dr. Şule Gül Aydın, son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte, endometrium kanseri tedavisinde kullanılan geleneksel açık cerrahi yöntemlerin yerini minimal invaziv olarak bilinen laparoskopik ameliyatlara bıraktığını belirtti. Aydın, yeni yöntemin, kanserin evresinin doğru bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olduğunu ve tedavi sürecini daha etkili bir şekilde yönlendirdiğini vurguladı.

Yeni yöntemle daha az komplikasyon, daha kısa hastanede yatış süresi

Uzm. Dr. Aydın, endometrium kanseri teşhisi konan 60 yaşındaki bir hastada uyguladıkları sentinel lenf nodu biyopsisi sayesinde kanserin lenfatik sistemde yayılıp yayılmadığını tespit ettiklerini ifade etti. Bu yöntemde, sadece kanserin yayılma ihtimali olan stratejik lenf nodları çıkarılarak patolojiye gönderildiğini belirten Aydın, sonuçlara göre, hastanın tedavi sürecinin şekillendirildiğini belirtti. Aydın, bu yöntemin, eski yöntemlere göre daha az komplikasyon riski taşıdığını ve hastaların daha kısa sürede taburcu edilebildiğini belirtti.

Laparoskopik teknikle yapılan işlem nasıl gerçekleşiyor

İndosiyanin Yeşili/Floresan Teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen işlemde, hastaya anestezi verildikten sonra rahim ağzına özel bir sıvı enjekte ediliyor. Ardından, laparoskopik teknikle batına girilerek lenf nodları ıcg kamera modu ile inceleniyor. Şüpheli lenf nodları çıkarılarak patolojiye gönderiliyor. Eğer lenf nodlarında metastaz tespit edilirse, hasta kemoterapi veya radyoterapi tedavisi alıyor. Eğer metastaz yoksa, rahim ve yumurtalıklar çıkarılarak işlem sonlandırılıyor.

Gelecekte diğer kanser türlerinde de kullanılacak

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, bu teknolojiyi diğer kanser türlerinde de kullanmayı planladıklarını belirtti. Güzel, bu yöntemle yapılan cerrahilerin, daha küratif (iyileştirici) olacağını ve hastaların tedavi süreçlerinin daha başarılı hale geleceğini ifade etti.

Yeni yöntemin endometrium kanseri tedavisinde önemli bir adım olarak dikkat çektiği belirtilirken, hastaların daha hızlı ve güvenli bir şekilde tedavi edilmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.

Endometrium Kanserinde Yenilik: Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonu ile Hastanede Yatış Süresi Kısalıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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