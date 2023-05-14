En acı anneler günü: 'Kızım sen gelemedin ben sana geldim'

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yaşanan yıkımlarda kızını ve torununu kaybeden anne, Anneler Günü'nde Adana'da kızının mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "24 yaşındaydı ve hayallerinin hiçbiri gerçek olmadı. O bana gelmedi, ben geldim bugün" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.4 ve 7.7'lik depremde 11 il depremden ağır şekilde etkilendi. Depremden etkilenen şehirlerden biri de Osmaniye oldu. Osmaniye'de yaşayan Durdu Deniz Kılınç Öksüz (24) ve oğlu Yiğit Ali Öksüz (5), Rahmi Altun Mahallesi'nde bulunan evlerinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Depremde birkaç saat sonra enkazdan çıkarılan anne ve oğlu, Adana'da Kabasakal mezarlığına defnedildi. Durdu Deniz'in annesi, Sevim Kılınç (60), her gün kızının ve torunun mezarının başına gelerek yanlarından ayrılmıyor.

"Onsuz ilk Anneler Günü, beni aramadı sesini duyamadım"

Anneler Günü'nde vefat eden kızının mezarının başına giden Sevim Kılınç, "Çok hayalleri vardı. 24 yaşındaydı ve hayallerinin hiçbiri gerçek olmadı. O bana gelmedi, ben geldim bugün. Anneler gününü 12'den sonra kutlardı, bu sefer ben çiçeğini getirdim. 3 ay bitti çok özledim onu, Allah kimsenin başına vermesin. Onsuz ilk anneler günü ama beni aramadı sesini duyamadım. Onu o kadar özledim ki dünyam karardı dünyam" diye ağlaması yürekleri yaktı. - ADANA