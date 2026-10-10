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EMŞAV heyeti Vali Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Mutlu ile bir araya geldi

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EMŞAV heyeti Vali Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Mutlu ile bir araya geldi
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Zeynal Selağzı, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Terlemez ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Zeynal Selağzı, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Terlemez ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlk ziyaretlerini Emniyet Müdürü Murat Mutlu'ya yapan heyet, EMŞAV olarak şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmalar hakkında yapılanları anlattı. Ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret eden heyet, şehit yakınları ve gazilere yönelik projelerini anlattı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehit yakınları ve gaziler için yapılacak her türlü çalışmaya imkanlar ölçüsünde destek olacaklarını iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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