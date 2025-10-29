Haberler

Emrah Göl, 1979 Model Minibüsü 'Çiçek Abbas' Filmiyle Yeniden Hayat Buldu

Emrah Göl, 1979 Model Minibüsü 'Çiçek Abbas' Filmiyle Yeniden Hayat Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Emrah Göl, 1979 model minibüsünü Yeşilçam filmi 'Çiçek Abbas'a benzeterek restore etti. Aracın geçmişi yad etmesi ve insanları nostaljik bir yolculuğa çıkarması dikkat çekiyor.

Ordu'nun Fatsa yaşayan Emrah Göl, 1979 model minibüsünü 'Çiçek Abbas' filmindeki araca benzetti.

Yeşilçam filmlerini çok seven Göl, bir süre önce satın aldığı aracını hayranı olduğunu 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse benzetmeye karar verdi. Filmden esinlenerek restore edilen 1979 model araç, Fatsa sokaklarında adeta geçmişe bir yolculuk yaşatırken, insanların da dikkatini çekiyor.

Aracı belirli bir oranda restore ederek filmdeki araca benzetmeye çalıştıklarını, yine de yapılacak olan işlemlerinin olduğunu söyleyen Emrah Göl, "Gören herkes o eski günlere gidiyor. Bilindiği gibi Çiçek Abbas filminde oynamış bir araç, o yüzden bu şekilde restore ettik ve o günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bu araba sadece bir araç değil, bir dönemin simgesi. Fatsa sokaklarında geçmişi yeniden yaşatmak istedik" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.