Emirdağ'da 'Resim Yarışması' düzenlendi

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise öğrencilerin yönelik gerçekleştirilen resim yarışması sonuçlandı.

Etkinlik 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Resim yarışmasında Emirdağ Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Eslem Dinç birinci, Metin Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Aydoğan ikinci, Emirdağ Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Nur Biçer ise üçüncü oldu. Emirdağ İlçe Müftüsü Vahit Demiral dereceye giren öğrencileri tebrik edip, başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere ayrıca yapılan programla başarı belgesi ve ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR