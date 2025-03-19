İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Emirdağ'da 'Resim Yarışması' düzenlendi

Emirdağ'da 'Resim Yarışması' düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise öğrencilerin yönelik gerçekleştirilen resim yarışması sonuçlandı.

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise öğrencilerin yönelik gerçekleştirilen resim yarışması sonuçlandı.

Etkinlik 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Resim yarışmasında Emirdağ Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Eslem Dinç birinci, Metin Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Aydoğan ikinci, Emirdağ Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Nur Biçer ise üçüncü oldu. Emirdağ İlçe Müftüsü Vahit Demiral dereceye giren öğrencileri tebrik edip, başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere ayrıca yapılan programla başarı belgesi ve ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title