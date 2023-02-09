Emir Karetekin diyarından Battal gazi diyarına 'yardım' seferberliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi, acil ihtiyaç malzemelerini ve gönüllü personelini deprem bölgesine gönderdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, depremde zarar gören vatandaşlar için tüm tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. 6 bin kumanyayı, Kızılay ve AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine gönderdiklerini ifade eden Çiftçi, "Arama kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere, düzenleyici ve iyileştirici faaliyetlere katılan ekiplerimiz ile depremzedelere sıcak yemek, güvenlik ve barınma gibi konularda destek vermek amacıyla ekiplerimiz bulunuyor. Depremin olduğu ilk günden itibaren günlük 6 bin kumanyayı, Kızılay ve AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderdik ve göndermeye de devam ediyoruz" dedi.

Rektör Çiftçi, "Ayrıca, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümündeki uzman hocalarımız ve öğrencilerimiz de bölgede hayat kurtarmak için yoğun gayret içerisindeler. Özellikle Hatay, Samandağ, Antakya, Adıyaman ve Besni ilçelerinde arama-kurtarma faaliyetleri yapan ekiplerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarının kurtarılmasına vesile olmaları ise bizleri son derece mutlu etti. Temennimiz, can kayıplarının daha fazla olmaması ve milletçe bir araya gelerek bu sıkıntıların bir an evvel üstesinden gelebilmemiz yönünde" diye konuştu.

18 kişilik ekibi de Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne yönlendirdiklerini ifade eden Çiftçi, "Bu ekibimiz, günlük binlerce kişiye sıcak yemek ve barınma desteği sağlayacak. Ekibimiz ile birlikte, birinci derecede temel ihtiyaç malzemeleri olan; su, meyve suyu, kumanya, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeleri de bölgeye gönderiyoruz. Bu koordinasyonun sağlanmasına vesile olan başta YÖK Başkanımız olmak üzere, tüm Yükseköğretim Kurulu yöneticileri ile rektörlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI