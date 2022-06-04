Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret - Haberler

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Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından Müdür Dündar'a ziyaret

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ettiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ettiler.

Her iki Belediye Başkanı, 1.Etapta 230 dönüm alanın dolduğu, Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi alanının 2. etabı için 800 dönüm hedefi adına genişletilmesi için Orman Bölge Müdürü Dündar'a talepleri ilettiler.

Ziyaret sonrası Orman Bölge Müdürü Dündar'a ilgi ve alakalı için teşekkür eden Belediye Başkanları bölgesel kalkınma adına büyük önem arz eden ve önemli gelişmeler yaşanan sanayi alanının büyütülmesi adına yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirttiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Çalışkan Hüseyin Doğan Hisarcık Kütahya Yerel Haberler

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