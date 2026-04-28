Emep Ordu İl Başkanı Uzun, Korgan Yaylası'nda Maden İçin Sondaj Çalışmasının Başlatılmasına Tepki Gösterdi: Herkesi Dayanışmaya Çağırıyoruz

Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Korgan Yaylası'ndaki maden sondajına tepki göstererek, "Korgan Yaylaları, Aybastı Perşembe Yaylası, Çambaşı Yaylası'nı yeni tehlikeler bekliyor. Korgan yaylalarındaki sondaj çalışmasına başlanması da bu değişiklikten bağımsız değil. Artık mücadele bütüncül düşünülmeli. İlimizde toprağını, ormanını, tarım arazisini, suyunu koruma mücadelesi veren herkesi birbirine destek vermeye, dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz" dedi.

Korgan Yaylası'nda maden için yeniden sondaj çalışmasının başlatılmasına Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun tepki gösterdi. Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Korgan Yaylası'nda yaklaşık iki yıl önce Aybastı Perşembe Yaylası'nı da olumsuz etkileyecek olan maden için sondaj çalışması başlatılmıştı. Halk fiili mücadele yanında hukuksal yolları da deneyerek çalışmayı durdurmuştu. Şimdi yeniden geldiler. Yaylanın meralarını da içine alan sondaja yol çalışması jandarmanın aldığı önlemlerle devam ediliyor. Açılan dava sonucu bilirkişi heyeti 8 Mayıs günü yerinde inceleme yaparak bölgenin özelliklerini ve maden çalışmasının etkilerinin olup olmayacağına yönelik rapor hazırlayacaklar ve mahkemeye sunacaklar. Şirketin acelesi var, inceleme öncesi çalışmasını tamamlamak istiyor. ya mahkemeden olumsuz karar çıkarsa ne olacak? İktidara ve şirkete göre halkın tepkisi, karşı çıkışı hiç önemli değil. Bu arada yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şirketlerin önü açılıyor. Yani hükumet, halkın topraklarını şirketler lehine kamulaştırırken yeni kararnameyle de yaylaları, sulak alanları maden şirketlerinin hizmetine sundular. Hep diyoruz, asıl sorumlu hükümettir. 25 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2025 yılında bu yana yürürlükte olan 'Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği' resmen kaldırılarak şirketlerin önündeki son engeli de kaldırdılar."

Uzun, sorunu yaşayanların birlikteliğinin önemine dikkati çekerek, "Korgan Yaylaları, Aybastı Perşembe Yaylası, Çambaşı Yaylası'nı yeni tehlikeler bekliyor. Korgan yaylalarındaki sondaj çalışmasına başlanması da bu değişiklikten bağımsız değil. Artık mücadele bütüncül düşünülmeli. İlimizde toprağını, ormanını, tarım arazisini, suyunu koruma mücadelesi veren herkesi birbirine destek vermeye, dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Bir kez daha Korgan Yaylası'ndaki sondaj çalışmasının durdurulması çağrısını yapıyoruz" dedi.

Öte yandan Perşembe Yaylası'nda maden şirketinin çalışması sürüyor. Jandarma da bölgede konuşlanmış bulunuyor.

Yaylada kalan sürü sahipleri ve evi olanların mera alanına girmesi engelleniyor.

