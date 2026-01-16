Bir yumurta ile başladığı biyoloji merakını müzeye dönüştürdü

Sivas'ta 72 yaşındaki emekli biyoloji öğretmeni, çocukluk yıllarında yaşadığı ilginç bir olayla başlayan biyoloji merakını mesleğe dönüştürdü. Biyoloji öğretmeni, görev yaptığı Atatürk Anadolu Lisesi'nin duvarlarını dünyanın dört bir yanından topladığı yaklaşık 500 parçalık koleksiyonla biyoloji müzesi oluşturdu.

Sivas'ta yaşayan 72 yaşındaki Ertuğrul Bostancı, 15 yıl önce biyoloji öğretmeni olarak emekli oldu. Bostancı'nın biyolojiye olan ilgisi ise çocukluk yıllarına dayanıyor. Küçük yaşlarda yolda yürürken yerde bulduğu bir yumurtayı merak edip gömleğinin cebine koyan Bostancı, bir süre sonra cebinde bir hareketlilik hissetti. Yumurtanın çatlayarak içinden bir kertenkele çıktığını gören Bostancı, bu olayın ardından biyolojiye ilgi duymaya başladı. Yıllar sonra bu merakını mesleğe dönüştüren Bostancı, biyoloji öğretmeni olarak görev yaptığı Sivas Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerine ders kitaplarının ötesinde bir eğitim sundu. Emekli olmadan önce okulun koridor ve duvarlarını, dünyanın farklı bölgelerinden topladığı böcekler, yılanlar, mercanlar, deniz yıldızları ve çeşitli canlı örnekleriyle donattı. Yaklaşık 500 farklı ürünün yer aldığı koleksiyon ile okulu adeta bir biyoloji müzesine dönüştürdü. Öğrenciler sınıflarına girip çıkarken müze niteliğindeki bu alanı gezerek, ürünlerin yanında yer alan bilgilendirme notları sayesinde canlı türlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Birçok öğrencinin ise biyolojiye karşı merak duymasına da katkı sağlıyor. Ertuğrul Bostancı'nın yıllar süren emeğiyle oluşturduğu koleksiyon, okulda kalıcı bir eğitim mirası olarak dikkat çekiyor.

"Çocukluktan gelen bir merak"

Bazı öğrencilerinin bu müzeden dolayı biyolojiye merak duyduğunu söyleyen Bostancı, "Tüm varlığımla öğrencilere faydalı olmak için çalıştım ve gördüğünüz materyallerde çocukluktan gelen bir merak. Bir gün yıkıntılar arasında dolaşıyorum, kerpiçler arasında küçük küçük yumurtalar. Kuş yumurtası zannettim kibrit kutusuna koyup, gömleğimin cebine yerleştirdim. Ertesi gün sesler gelmeye başladı ve kertenkeleler yumurtadan çıkıyorlardı, merak onunla başladı. Gittiğim yerden böcek, mercan gibi ürünleri toplamaya başladım. Bu katta böcekler var. Onun yanında deniz yıldızları, midyeler ve memleketimizin birçok yerinden Bingöl, Şırnak'tan yılanlar, salyangozlar. Bulunan örnek sayısı yaklaşık olarak 500'ü aşkındır. Öğrencilerim neyin nereden geldiğine baya meraklılar. Hatta laboratuvara girip inceleyeceğiz diyen öğrencilerim vardı. Öğrencilerime sistematik açıdan örnekler, bilgiler olmak üzere bir miras bıraktım. Dünyanın her tarafından örnekler getirdim. Yurt dışından da mercanlar ve fosiller hatta yurdumuzda bulunmayan mercanlar getirdim. Dünyanın dört bir yanından örnekler getirmişimdir. Öğrencilerime diyeceklerim isteyip de yapamayacakları hiçbir şey yok. Laboratuvarda ilgi duydukları için biyolojiye yönelen 8-10 öğrencim vardır" dedi.

"Daha önce görmemiştim"

9. sınıf öğrencisi Berat Ege Değirmenci, bir sürü canlı çeşidi olduğunu belirterek, "Bildiğimiz okulumuzun içinde müze açılmış gibi, gerçekten çok güzel bir şey. İnsanda merak duygusu kabartıyor, bir sürü canlı çeşidinin örnekleri var. Gerçekten tebrik edilmesi gereken bir proje. Yukarı katta bulunan insan kafatası, kemikleri, yengeçler ve denizatları var ve hepsi de çok güzel ama benim dikkatimi daha çok deniz canlıları çekti. Hocam sayesinde denizatını burada öğrendim ve neye benzediğini öğrenmiş oldum, daha önce görmemiştim. Öğretmenimiz sadece dersini anlatıp çıkabilirdi de ama insanları bilgilendirmek için emek verdi. Gerçekten helal olsun, çok güzel bir davranış" diye konuştu. - SİVAS