İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
İzmir'in Bayındır ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Hilmi Dinga, dere kenarında ölü bulundu. Aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştüğü düşünülüyor.
Sarıyurt Mahallesi'nde dün tarlasına gitmek için evinden ayrılan ve haber alınamayan 66 yaşındaki Hilmi Dinga'ya ulaşamayan oğlu Habil Dinga durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
Arama çalışmaları esnasında Habil Dinga, babasının cansız bedeni ve bindiği motosikleti Derebaşı Deresinde buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hilmi Dinga'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hilmi Dinga'nın aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, dereye düştüğü değerlendiriliyor.